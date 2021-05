FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : le trio de frondeurs privé d'Europe jusqu'en 2023 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si neuf des 12 clubs fondateurs de la Super League sont revenus à la raison et ont fait allégeance à l'UEFA contre une amende modeste, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin continuent à faire de la résistance. Une situation qui agace profondément Alexander Ceferin, le boss de l'UEFA.

Ceferin se prépare à éjecter le Barça, le Real et la Juve

Si l'on en croit Cadena COPE, l'instance européenne prépare donc des sanctions aussi extrêmes qu'exemplaires : le Barça, le Real et la Juve pourraient se voir sanctionné de deux ans d'interdiction de Coupe d'Europe. Un choix fort qu'Alexander Ceferin compte faire passer au comité exécutif de l'UEFA après la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea le 29 mai prochain.

Malgré cette menace toujours plus pressente, Florentino Perez, le président du Real Madrid, continue de croire en son projet de Super League. Furieux d'avoir été lâché par ses six partenaires anglais (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham et Chelsea), par l'Atletico et les deux Milan, le dirigeant merengue réclame que les « repentis » soient sanctionnés financièrement d'avoir rompu le contrat signé pour la création de sa Ligue privée...