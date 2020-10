FC Barcelone, Real Madrid : l’heure de la revanche a sonné pour Messi... et Ramos ?

SPORT : « La C1 de la revanche »



SPORT titre sur la revanche tant attendue par Lionel Messi et tout le FC Barcelone après la claque historique reçue en C1 devant le Bayern Munich à Lisbonne lors du Final 8 (2-8). Ferencvaros pourrait en faire les frais dès ce soir (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « La belle revanche »



Mundo Deportivo insiste sur la même notion de « revanche » du FC Barcelone en raison de sa triste fin en Ligue des champions la saison dernière. Laver l’affront serait devenu une obsession pour Messi et consorts.

MARCA : « Ramos fait la moue »

Marca se concentre sur l’entrée en lice du Real Madrid ce mercredi contre le Chakhtior Donetsk (18h55). Sergio Ramos, touché au genou samedi face à Cadix, pourrait forcer pour jouer cette rencontre. Le quotidien madrilène rappelle à quel point il est capital en C1.

AS : « Encore plus difficile »

Enfin, AS estime que cette Ligue des champions cuvée 2020-2021 est encore plus serrée que les précédentes tant aucun favori ne se dégage sur le papier. Et de rappeler que le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid ont plus encaissé plus d’argent qu’ils n’en ont dépensé au mercato.