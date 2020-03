FC Barcelone, Real Madrid : la Fédération espagnole va aider financièrement les clubs

true

La Fédération de football espagnole vient d’annoncer qu’elle mettait 500 M€ à disposition des clubs mis en difficulté par le coronavirus.

Comme en France, la crise sanitaire liée au coronavirus a des répercussions catastrophiques sur le football espagnol. De nombreux clubs, même les deux plus grands que sont le Real Madrid et le FC Barcelone, risquent de voir leur train de vie impacté si la situation de confinement se prolonge.

C’est ce qui a incité la Fédération espagnole à agir. La RFEF a annoncé ce mercredi avoir débloqué une enveloppe de 500 M€ à destination des clubs impactés par la crise. Il s’agirait de prêts pour assurer les salaires des employés, dont les joueurs, que les clubs devraient rembourser dans les cinq ou six années à venir.

📺 Presentamos el paquete de medidas de la RFEF para ayudar en la crisis del #COVID19. ➡ Ofrecemos a nuestros psicólogos, fisioterapeutas y el hotel de la @SeFutbol. ➡ Ayudas de 4 millones de euros para el fútbol aficionado. ➡ Créditos sindicados para el fútbol profesional. pic.twitter.com/uUMjMEog4E — RFEF (@rfef) March 25, 2020

« Nous avons travaillé en direction d’un financement de 500 M€ pour les clubs de première et deuxième division. Ceux qui ont besoin d’entre 15 et 20 M€ maintenant pourront les avoir, et les rembourser en cinq ou six ans, a expliqué le président de la Fédération, Luis Rubiales. Nous tendons la main au football professionnel. Nous avons discuté avec les entités financières. Si LaLiga le veut bien, nous en chercherons des solutions. C’est le moment d’unir nos forces. »