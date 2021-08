FC Barcelone, Real Madrid : la Liga a fait le deuil de Messi, 300 M€ réclamés par le PSG pour Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

AS : « La nouvelle galaxie »

Le championnat démarrant ce soir sur un Valence – Getafe, le quotidien madrilène commence à faire son deuil d'une Liga sans Lionel Messi et Sergio Ramos (partis au PSG), publiant sa Une avec les nouvelles têtes d'affiche du championnat que sont Memphis Depay, David Alaba ou Rodrigo De Paul et évoquant l'accord finalement signé avec CVC malgré les refus du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Athletic Bilbao et d'Oviedo.

¡Buenas noches!



Esta es la #PortadAS del 13 de agosto



La nueva galaxia

Marca : « Départ d'une autre Liga »

Marca tourne aussi la page. Ce soir, la Liga démarre sans Messi mais avec 2 100 M€ en plus pour la quasi-totalité des clubs sauf les non signataires de l'accord avec CVC. Le quotidien met aussi en avant l'embrassade de la « concorde » entre Messi et Mbappé, assurant que le club de la Capitale réclamait 300 M€ au Real Madrid pour céder son buteur en fin de contrat dans un an. De son côté Cadena Ser évoque l’imminence d'une offre de 120 M€ émanant des Merengue.

Mundo Deportivo : « Il y a de l'avenir »

Messi parti et désormais à Paris (où quelques photos de son premier entraînement sont mises discrètement en Une), « MD » se tourne désormais vers l'avenir en faisant de Pedri et Yusuf Demir l'avenir du FC Barcelone. Il est aussi question de l'assemblée de la Liga qui a ratifié l'accord polémique avec CVC.

Sport : « Nouveau Barça »

Sport met en avant la nouvelle équipe de Ronald Koeman sans Lionel Messi. Une équipe dans laquelle Pedri, Araujo et Ansu Fati ont définitivement pris place. Le Néerlandais aimerait un milieu et un attaquant pour compléter mais devra faire sans recrue du fait des soucis économiques du Barça. Si l'accord Liga – CVC fait parler, il est aussi question des coulisses du recrutement de Lionel Messi par le PSG.