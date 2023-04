FC Barcelone - Real Madrid : le Clasico fait rage, bras de fer entre Lewandowski et Benzema !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « (Demi)-finale »

La demi-finale retour de la Coupe du Roi (21h) entre le FC Barcelone et le Real Madrid est décortiquée sous le prisme du bras de fer entre Robert Lewandowski et Karim Benzema, que Xavi n’a pas hésité à comparer hier en conférence de presse. Le duel promet au Camp Nou.

SPORT : « Beaucoup plus qu’une Coupe »

Sport met la pression au FC Barcelone pour franchir l’obstacle incarné par le Real Madrid en demie et atteindre la finale de la Coupe du Roi, où il pourrait retrouver l’Osasuna Pampelune, tombeur surprenant de l’Athletic Bilbao hier soir.

MUNDO DEPORTIVO : « ClasiKO »

Le journal catalan estime que le Barça part légèrement favori du Clasico grâce à sa victoire au match aller au Bernabeu (1-0). L’offre d’Al Hilal à Lionel Messi (PSG, 35 ans), avec un salaire annuel de 400 millions d’euros, est évoquée.

AS : « Résistance ou remontada »

Le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid est également en Une d’As, qui revient sur les suites de l’affaire Negreira et la position de victimisation de la Casa Blanca devant le juge. Cela devrait mettre encore plus de piment au Clasico.