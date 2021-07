FC Barcelone, Real Madrid : le PSG lâche Messi, la presse catalane jubile, Perez dans de sales draps

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

SPORT : « Messi plus proche »

Sport célèbre le fait que le PSG s'est officiellement retiré du dossier Messi (dixit le Parisien) et que le Barça est seul dans la course à la signature de l'Argentin. Le média positive sur une issue favorable pour les Blaugranas malgré la difficulté économique du club et les nouvelles règles de Liga autour de la masse salariale. Pedri est dans le onze-type de l'Euro et cela fait plaisir au quotidien catalan qui s'inquiète quand même du « calvaire » vécu par Ansu Fati, se délecte des enregistrements de Florentino Perez qui font vaciller le Real Madrid et des propos de Sergio Ramos qui veut que Kylian Mbappé reste au PSG.

Mundo Deportivo : « En bonne voie »

L'échange Griezmann – Saul fait les gros titres de « MD » qui est optimiste assurant que le Barça et l'Atletico voyaient tous deux l'opération d'un bon œil et « vont avancer concrètement » l'opération. « La priorité culé est de baisser la masse salariale et de faire un milieu ». Mundo Deportivo confirme que le PSG renonce au recrutement de Lionel Messi et se gausse des fuites autour des déclarations de Florentino Perez qui a taxé Raul et Casillas « d'escroqueries ».

Marca : « Une famille d'or »

Si Marca fait ses gros titres sur les récompenses autour du basket, il est quand même question de football et de Mercato en appels de Une. Le « J'aimerais que Mbappé continue au PSG » de Sergio Ramos fait parler... Tout comme le fait que le barcelonais Pedri figure dans le onze type de l'Euro 2021.

AS : « Ancelotti a des devoirs »

Le chantier du Real Madrid et de Carlo Ancelotti fait les gros titres à un mois du début de la saison. L'Italien va devoir répondre à pas mal d'incertitudes sur le système de jeu, le poste d'Alaba ou encore le futur de Marcelo, Isco et Bale. Suite aux audios dévoilés dans la presse hier, Florentino Perez dénonce une « conspiration » contre lui et sa Superligue. Il est aussi question de Sergio Ramos qui « retient » Mbappé à Paris.

