FC Barcelone, Real Madrid : le PSG reçoit un message de Barcelone, Benzema inquiète avant l'Atletico

Toujours prompte à s'enflammer et à rêver, à moins d'une semaine du choc retour de Ligue des Champions sur la pelouse du PSG, la presse catalane est en train de reconstruire le FC Barcelone après l'avoir enterré dans tous les compétitions. « Le vestiaire a récupéré la mentalité de gagnant après la remontée contre Séville et voit possible le rêve de doublé », a écrit SPORT qui ne veut pas s'avancer avant Paris mais voit quand même une communication améliorée entre les jeunes et anciens ainsi qu'un Ronald Koeman qui tient bien son équipe. A deux jours des élections, le quotidien donne aussi la parole à Joan Laporta (« Le monde du football veut que je revienne ») et évoque l'état de santé de Gérard Piqué, out trois semaines.

Mundo Deportivo : « Retour d'ananas »

Même son de cloche du côté de MD concernant la renaissance du Barça qui utilise l'image d'unité après la qualification face à Séville pour positiver. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa ont tous une tribune pour parler des élections. Il est aussi question du Real avec des doutes sur la présence de Karim Benzema à l'occasion du choc de tête face à l'Atletico Madrid.

AS : « L'attente du 9 »

A deux jours du derby de Madrid Atletico – Real, AS fait déjà monter la sauce avec une Une autour de Luis Suarez et Karim Benzema. Alors que l'Uruguayen n'a plus marqué depuis cinq matches, le Français ne sait toujours pas s'il sera en état de jouer le choc. Une décision doit être prise aujourd'hui à l'entraînement. Il est aussi question de l'état de santé de Mariano, blessé pour deux semaines et donc forfait.

Marca : « L'Athletic est unique ! »

Plutôt que de mettre en avant le derby de Madrid, qui aura lieu dimanche, Marca consacre sa Une aux Basques de l'Athletic Bilbao, une nouvelle fois finaliste de la Coupe du Roi après sa victoire face à Levante (2-1). La troisième de rang pour cette équipe. Le choc Atletico – Real est aussi mis en lumière avec les premières indiscrétions de derby. En appel de Une, la blessure de Gérard Piqué, forfait pour le PSG.