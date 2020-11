FC Barcelone, Real Madrid : le Real d'Hazard met un premier éclat au Barça de Messi

SPORT : « Quelle injustice »



SPORT assure que le nul rageant du FC Barcelone à Alavés porte le seul sceau de l’injustice (1-1). Un penalty non sifflé sur Frenkie De Jong et une boulette du gardien Neto laissent le journal catalan sur sa faim.

MUNDO DEPORTIVO : « Sans mire »



Mundo Deportivo préfère rappeler que c’est le manque de réalisme qui a empêché le FC Barcelone de s’imposer à Alavés. Sur les 25 tirs tentés par Lionel Messi & Co, seulement un a fait mouche. Le bilan est cruel : 2 points pris sur les 12 derniers possibles en Liga.

AS : « À 8 points du Barça »

AS se délecte de la large victoire du Real Madrid à domicile contre Huesca et rappelle que les Merengue ont déjà 8 longueurs d’avance sur le FC Barcelone de Ronald Koeman ! « Les Merengue sont leaders en solitaire », glisse le quotidien madrilène.

MARCA : « Il y a quelque chose à célébrer »

Marca revient sur l’excellente prestation d’Eden Hazard, buteur d’un lourde frappe du pied gauche à l’entrée de la surface (4-1). « Hazard a animé le Real Madrid avec un golazo, estiment nos confrères ibériques. Le Belge se montre de plus en plus intégré et en forme. »