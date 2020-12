FC Barcelone, Real Madrid : le record de Messi, l'Atletico et Hazard font les gros titres !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

AS : « Superleader »

Le quotidien madrilène fait ses gros titres sur l'Atletico Madrid, vainqueur sur la pelouse d'Anoeta face à la Real Sociedad et plus que jamais en tête de la Liga. Il est aussi question de la victoire 3-0 du Barça à Valladolid grâce à un « récital » de Messi et Pedri, ainsi que du retour attendu d'Eden Hazard ce mercredi soir (19h45) pour Real Madrid – Grenade.

Marca : « L'Atletico croit en la Liga »

Comme son concurrent, Marca appuie sur le joli succès de l'Atletico au Pays Basque avec les buts d'Hermoso et Llorente, parle du retour attendu d'Eden Hazard aujourd'hui, de celui de Casillas au Real et considère Pedri comme le « meilleur socio » de Messi après le succès 3-0 du FC Barcelone hier.

Mundo Deportivo : « 644 légende Messi »

Forcément, en Catalogne, le record de Messi fait les gros titres. Hier à Valladolid (0-3), l'Argentin a battu le record de Pelé du nombre de buts dans un seul club et s'est imposé comme le « leader du triomphe d'un Barça solide ». Sa connexion avec Pedri est saluée, tout comme le système à trois centraux de Koeman. « MD » n'accorde qu'une petite place à l'Atletico et au retour d'Hazard avec le Real.

🗞️ La portada del 23 de diciembre



🐐 644: Leyenda Messihttps://t.co/5GS6mURYTo pic.twitter.com/6O9Z2LBnL1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 23, 2020

SPORT : « Grande réaction »

L'autre média pro-Barça titre davantage sur le visage affiché par les hommes de Ronald Koeman, qui s'imposent enfin à l'extérieur et retrouve « l'espoir de gagner la Liga ». Le record de buts de Messi ainsi que son duo avec Pedri sont valorisés.