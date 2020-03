FC Barcelone, Real Madrid : le syndicat des joueurs demande le report de tous les matches

true

iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7mijzr?autoplay=1" allowfullscreen="" allow="autoplay" width="480" height="270" frameborder="0">

Voilà une idée qui, on l’espère, fera tache d’huile à travers toute la planète : le syndicat des joueurs espagnols a fait savoir aux autorités compétentes qu’il voulait que tous les matches de football, quels que soient la division et le sexe, soient purement et simplement reportés. Qu’aucun ne se joue à huis-clos.

L’argument avancé par le syndicat est celui de la santé des joueurs. Car ce n’est pas parce que le public est absent que le risque d’être contaminé par le coronavirus est réduit à zéro. Mais au-delà de ça, il s’agit aussi de rappeler que le football professionnel est avant tout un spectacle et qu’en tant que tel, il ne saurait se produire devant des tribunes vides.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Cela dit, la volonté du syndicat des joueurs a très peu de chance d’aboutir pour une question de calendrier. En effet, celui du football est congestionné entre les compétitions de clubs, de nations, la trêve, la reprise, etc. Tout est prévu au jour près, ou presque. Reporter plusieurs journées de championnat constituerait un casse-tête quasiment insoluble.