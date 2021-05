FC Barcelone, Real Madrid : les gamins du Real salués, le Barça va dégraisser, Agüero – Depay tout proche

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Madrid n'abandonne pas »

Malgré la presse de la victoire de l'Atletico, le Real Madrid est allé chercher un précieux succès à Grenade (4-1). Une victoire saluée par le quotidien madrilène ce vendredi matin, photo de Luka Modric à l'appui. Il est aussi question de l'arrivée probable d'Agüero à Barcelone, de la rencontre Laporta – Koeman et de la bataille des dirigeants de la Liga qui ont interpelé le gouvernement pour lever les restrictions sur les supporters dans les stades.

? El Madrid no se rinde

Marca : « Les gamins veulent aussi la Liga »

Marca valorise le fait que malgré une équipe décimée et beaucoup de jeunes (Miguel, Marvin, Rodrygo), le Real Madrid de Zidane reste en lice face à l'Atletico dans la course au titre de Liga. Le média ibérique confirme également un accord entre le Barça et Memphis Depay... Si Ronald Koeman reste en poste.

Mundo Deportivo : « Révolution »

Joan Laporta prépare sa révolution au Barça. Credit Photo - Icon Sport

Photo de Joan Laporta à l'affiche, le média catalan promet une révolution au Barça avec un plan de cession incluant 14 joueurs. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Junior, Neto ou Matheus sont concernés par ce vaste remodelage de l'effectif. Il est aussi question de la rencontre Laporta – Koeman, réunion durant laquelle le boss aurait réclamé un football plus offensif au Barça. Enfin, MD revient sur le fait que le Real « s'accroche » à la Liga.

SPORT : « Laporta – Koeman, face à face »

Ce matin, SPORT fait ses gros titres sur la rencontre intervenue hier entre Joan Laporta et son coach Ronald Koeman au FC Barcelone. Le président du Barça a tenté de comprendre la défaillance de fin de saison et s'est éclipsé sans conforter publiquement son entraîneur, renvoyant la question de l'avenir de celui-ci à la fin de saison. Le média évoque également un « pré-accord » de deux ans avec Sergio Agüero chez les Blaugranas et consacre un petit appel de Une au fait que le « Real ne se rend pas pour la Liga ».