FC Barcelone, Real Madrid : Lewandowski devient fou, Hazard prêt à remplacer Benzema ?

MUNDO DEPORTIVO : « Lewandowski comme un fou »

Robert Lewandowski est comme un fou à l’idée de porter le maillot du FC Barcelone. À Ibiza, il s’en est ouvert à Xavi mais s’inquiète également des freins du Bayern Munich, qui a refusé la troisième offre des Blaugrana. La porte pour Ousmane Dembélé n’est pas fermée.

SPORT : « Levier activé »

Sport se frotte les mains devant le premier levier financier activé par le FC Barcelone hier avec la société Sixth Street, qui va rapporter pas moins de 207,5 millions d’euros au club catalan. Cela ne devrait pas suffire à recruter Ruben Neves, dont l’arrivée ne serait programmée qu'en 2023.

AS : « Nouveau rôle pour Hazard »

Le rôle d’Eden Hazard va évoluer la saison prochaine ! Enfin remis de ses pépins physiques, l’attaquant belge du Real Madrid devrait être utilisé comme faux numéro 9 pour remplacer Karim Benzema. Le quotidien madrilène confirme le refus du Bayern pour Lewandowski.

MARCA : « Benzemagique »

Un nouveau titre pour Benzema ! En attente d’un hypothétique futur Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid a terminé en tête des « 100 de Marca », formé par un jury international composé de 74 experts. Le « Nueve » devance Thibaut Courtois, Vinicius, Mohamed Salah et Kylian Mbappé.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 1 juillet 2022. Au menu : le nouveau rôle dévolu à Eden Hazard au Real Madrid, le nouveau trophée prestigieux de Karim Benzema et le mercato compliqué du FC Barcelone.

