FC Barcelone, Real Madrid : Lionel Messi joue déjà des coudes avec Sergio Ramos

Lionel Messi a retrouvé le sourire. Après ke départ de Luis Suarez, qui l’a agacé au plus haut point, l’attaquant argentin du FC Barcelone s’est repris en main et s’est focalisé pleinement sur le domaine sportif. Résultat, son équipe a démarré très fort en Liga et enchaîne les résultats positifs. Pour ses grands débuts officiels sur le banc blaugrana, Ronald Koeman a même eu la joie de voir son équipe dérouiller Villarreal grâce notamment à un penalty de « La Pulga » (4-0). Cette réalisation est tout sauf anodine.

Ramos et Messi convoitent le même record

SPORT rappelle que Messi a ainsi trouvé le chemin des filets pour la 17e saison de suite en Liga et reste en course pour égaler voire battre le record de Piru Gainza. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a marqué au cours de 19 exercices d’affilée entre 1939 et 1959. Deux autres joueurs encore en activité en Liga sont en course avec Messi : Sergio Ramos (Real Madrid) et Joaquin (Betis Séville).