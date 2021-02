FC Barcelone, Real Madrid : Masia, Mbappé – Haaland... Le Barça et le Real tournés vers l'avenir

Mundo Deportivo « Le 1x1 de la Masia »

Forcément en reconstruction suite à la fin de cycle marquée par la gifle du PSG, le FC Barcelone est déjà dans l'avenir. C'est le sens de la Une de « MD » qui a demandé à deux cadres dirigeants du Barça (Roura et Altimira) d'analyser les joyaux de la Masia, d'Ansu Fati à Oscar Mingueza. Ronald Koeman fait aussi les gros titres avec quelques mots : « Je m'interdis de me rendre ». Une manière de rappeler que la saison n'est pas encore totalement flinguée et que le Barça doit penser à la Liga et à la Coupe du Roi.

🗞️ La portada del día



🧐 'El 1x1 de La Masia' https://t.co/OXXGPhBgMv pic.twitter.com/WIRjIIFEm6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 18, 2021

SPORT : « 11 M€ pour Suarez »

Sortant un peu de l'actualité difficile post Barcelone - PSG, SPORT fait ses gros titres sur Luis Suarez. Le média catalan affirme que le Barça devrait toucher 5 M€ de plus sur le transfert de l'Uruguayen grâce au nombre de matches joués et une possible qualification pour les quarts de C1. Un autre bonus est aussi prévu si le Pistolero reste, portant son total à 11 M€.

« Le Barça se remet à penser à la Liga », titre aussi le quotidien, estimant qu'une remontada est possible sur les 16 dernières journées. Concernant le Real Madrid, Sergio Ramos « réfléchit à dire oui » à une prolongation.

AS : « Assaut au trône »

Ce vendredi matin, le tandem Kylian Mbappé (PSG) – Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait les gros titres du quotidien de Madrid. « Haaland, de 20 ans, et Mbappé, de 22, éclipsent Cristiano et Messi en Ligue des Champions. Ils sont les leaders d'une brillante génération de jeunes. Madrid tient les deux dans son agenda mais le recrutement le plus viable est le Norvégien ».

Il est aussi question de l'interview de l'agent de Gareth Bale qui traite les supporters du Real d' « idiots » dans une interview et du Barça qui, selon le quotidien doit « remonter en Coupe ». Son objectif « le plus réaliste depuis la débâcle du PSG ».

Marca : « Ici la terre... Tu veux faire la fête ? »

C'est une Une étonnante que celle de Marca qui s'intéresse à la mission spaciale vers mars avec le « rover Perseverence ». En appel de Une, une interview de Casemiro (Real Madrid) : « Aujourd'hui vient le meilleur ». RAS.