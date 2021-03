FC Barcelone, Real Madrid : Ménès profite d'une fraude massive pour défoncer Tebas !

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Le couperet est tombé ce jeudi matin. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégale une aide de l'Etat espagnole octroyée au Real Madrid, au FC Barcelone, à l’Athletic Bilbao et à l’Osasuna Pampelune pendant plus de 25 ans.

Jusqu'en 2016 et malgré une obligation datant de 1990 de transformer les clubs en sociétés anonymes et sportives, le Real, le Barça, Bilbao et l'Osasuna n'avaient pas changé leur statut, bénéficiant durant toute cette période d'un taux d'imposition sur le revenu plus bas que leurs rivaux nationaux et européens.

Face à ce petit arrangement entre amis qui avantageait les géants ibériques, Pierre Ménès est sorti du silence pour cogner sur le patron de la Liga Javier Tebas, si prompt à dégainer dans la minute sur le PSG à la moindre incartade par rapport au fair-play financier : « Mais ça alors, quelle surprise ! Tebas a quelque chose à dire ? », a ironisé le consultant du CFC. De bonne guerre...