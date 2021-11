FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : 3 bombes éclatent sur l’avenir de Piqué, Hazard et Bale

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Xavi superstar »

Mundo Deportivo évoque la présentation en grande pompe de Xavi au FC Barcelone et ne cache pas ses attentes au sujet du remplaçant de Ronald Koeman sur le banc blaugrana. Hier soir, Eduardo Inda a a par ailleurs affirmé que Gerard Piqué (34 ans) envisageait de prendre sa retraite en fin de saison !

SPORT : « Historique ! »

Tout comme son concurrent Mundo Deportivo, Sport essaye de profiter de la nouvelle vague incarnée par l’arrivée de Xavi pour insuffler un vent de révolte au FC Barcelone. L’avenir de Philippe Coutinho est également évoqué par le journal catalan : le Brésilien doit partir en janvier 2022.

AS : « Il faut remettre de l’ordre »

Le quotidien madrilène revient sur les ambitions de Xavi, qui arrive avec « une main dure » pour redresser un FC Barcelone malade et 9e de Liga. Au Real Madrid, Florentino Pérez a fait ses comptes. Ils sont plutôt bons et pourraient être encore meilleurs si, comme le dit Eduardo Inda, Antonio Conte relance Gareth Bale à Tottenham au mercato hivernal.

MARCA : « Leader de Liga et danger pour l’Espagne »

Marca fait sa Une sur Alexander Isak, attaquant de la Real Sociedad et adversaire de l’Espagne en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Par ailleurs, Edu Aguirre a lâché une bombe au sujet d’Eden Hazard : « Il a cessé d’avoir du temps de jeu en raison de son attitude et son manque de professionnalisme. Le staff technique en a presque fini avec lui. »