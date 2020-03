FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : bataille programmée pour Aubameyang ?

true

Si l’on en croit certains médias, Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) serait dans une short-list du FC Barcelone. Et du Real Madrid.

Ce n’est que le début de l’histoire. Et rien ne dit qu’elle ne va pas tenir en haleine, plusieurs semaines durant, les supporters du FC Barcelone et du Real Madrid. Nom de la cible ? Pierre-Emerick Aubameyang, actuel attaquant des Gunners d’Arsenal et qui fait les beaux jours de l’ASSE il y a plusieurs années.

Le Gabonais, annoncé ici et là depuis des mois en raison de la mauvaise saison d’Arsenal, ne manque pas de courtisans en vue du prochain mercato d’été. Parmi eux, annoncé comme le grandissime favori, le FC Barcelone. Seulement voilà, et c’est le mercato qui le veut ainsi, le média Okdiario, assure que PEA plaît également au Real Madrid. Qui, et la précision est importante, ferait d’Aubameyang son plan B en cas d’échec dans le dossier Harry Kane, l’attaquant des Spurs de Tottenham.

Toujours selon le média, le Real pourrait inclure dans la transaction Dani Ceballos, aujourd’hui prêté à Arsenal. A suivre.