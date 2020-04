FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Clasico à venir pour un nième « nouveau CR7 » ?

true

Prometteur joueur du FC Porto, Fabio Silva (17 ans) fait déjà tourner les têtes des plus grands clubs. Le FC Barcelone et le Real sont sur les rangs.

Chaque année, c’est la même rengaine : le football portugais nous sort une nouvelle pépite et son éclosion précoce est synonyme de nouveau fantasme. L’an dernier, le « nouveau Cristiano Ronaldo » s’appelait Joao Felix et avait explosé à Benfica avant de signer en grande pompe à l’Atletico Madrid pour près de 120 M€. En 2020, le crack que s’arrache tous les gros clubs se nomme Fabio Silva (17 ans) et est pensionnaire du FC Porto.

Fabio Silva (FC Porto) explose déjà tous les records

D’après « Record », le Real Madrid et le FC Barcelone seraient déjà prêts à batailler pour s’offrir le joyau des Dragons, lequel vient tout juste de faire ses débuts professionnels (9 apparitions, 1 but en Liga NOS) mais bat déjà des records de précocité. Le média portugais assume même que les géants ibériques seraient prêts à payer entre 40 et 50 M€ pour obtenir la signature de Silva, également courtisé par l’Atletico, la Juve et Liverpool.

Déjà sous contrat jusqu’en juin 2022, Fabio Silva dispose d’une clause libératoire fixée à 125 M€. Vu la crise sanitaire du Covid-19 et ses retombées économiques, il paraît cependant très peu probable que les géants européens se livrent à une escalade des prix pour lui. Autre élément à prendre en compte : le Barça et le Real ont déjà booké leur crack offensif du futur en janvier dernier (respectivement Trincao et Reinier)…