FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Depay imite déjà Messi, revirement pour Griezmann et Bale

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

SPORT : « Je viens pour gagner des titres »

Memphis Depay annonce vouloir gagner des titres au FC Barcelone. Une annonce qui devrait ravir Lionel Messi, toujours en quête de nouveaux trophées pour garnir son armoire. Par ailleurs, SPORT nous apprend qu’Antoine Griezmann ne signera pas à l’Atlético Madrid cet été et cherche une porte de sortie en Angleterre.

MUNDO DEPORTIVO : « Je viens pour gagner »

En plus de la Une sur Depay, assoiffé de titres, Mundo Deportivo confirme le « deal annulé » entre le Barça et l’Atlético pour Griezmann. Selon L’Équipe, le champion du monde 2018 pourrait faire l’objet d’un échange avec Paulo Dybala et signer cet été à la Juventus Turin.

AS : « Un autre été low cost »

AS fait le bilan du mercato des grands d’Espagne et en arrive à la conclusion qu’il s’agit encore d’un été où ils n’ont pas beaucoup dépensé en transferts en misant sur une majorité de joueurs libres (Depay, Alaba, Garcia, Agüero). On apprend aussi que Gareth Bale veut aller au bout de son contrat au Real Madrid avant d’envisager une fin de carrière en MLS.

MARCA : « Manque juste l’accord entre les deux clubs »

Marca donne la vedette à Raphaël Varane, qui se rapproche de Manchester United. Il ne manquerait plus que l’accord entre MU et le Real Madrid pour sceller son départ. Le champion du monde 2018 s’impatienterait en coulisses.

Revista de prensa del 20 de julio https://t.co/jxaMLxTCNV — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) July 20, 2021