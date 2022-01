FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Haaland fait une annonce, le duel final est connu !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Amené à devenir l'un des gros dossiers de l'été 2022, le cas d'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) fait déjà couler énormement d'encre cet hiver. Alors qu'une réunion es prvuée assez rapidement avec les dirigeants du BvB afin de clarifier la donne et d'anticiper son remplacement, le Norvégien aurait déjà les idées claires sur son futur... Et ce dernier ne sera ni au Bayern Munich, ni au PSG, ni à Manchester City ou en Angleterre.

« Je jouerai ici, en Espagne »

Comme le rapporte AS, Haaland a profité de ses vacances à Marbella, où il a une maison, pour resserrer le champ des possibles auprès des « autochtones ». Le cyborg aurait notamment lâché cette phrase : « Je jouerai ici, en Espagne ». Une phrase qui ne laisse plus guère que deux possibilités : le Real Madrid, grand favori à sa signature (évoquée y compris par les dirigeants du Borussia Dortmund) et le FC Barcelone où Joan Laporta en a fait son grand objectif.

Désireux de détourner Erling Haaland de son avenir tout tracé chez les Merengue, le boss du Barça aurait planifié une nouvelle rencontre en janvier avec Mino Raiola selon Mundo Deportivo. L'avenir d'Haaland est à l'agenda de ce rendez-vous tout comme celui d'un autre poulain de l'agent italo-néerlandais : Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam).