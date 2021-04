FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : la visite du clan Haaland a embrasé l'Espagne !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Mundo Deportivo : « Enchères Haaland »

Sans surprise, « MD » fait ses gros titres sur la tournée du clan Haaland après la visite de Mino Raiola et du père du joueur à Barcelone puis à Madrid. Une tournée qui se poursuivra ce vendredi en Angleterre. Du côté de Dortmund, on a déjà averti tous les clubs intéressés qu'Haaland ne partira pas à moins de 150 M€. En appel de Une, la blessure de Sergio Ramos est également évoquée.

Sport : « Show Haaland »

Même sujet à la Une de SPORT qui met en avant l'optimisme des Blaugranas à conclure le dossier Haaland. Selon eux, la visite de Mino Raiola s'est bien passée. Le Barça pense pouvoir trouver un accord avec Dortmund pour moins de 150 M€ et pense convenir au joueur. Il est aussi question de la Roja et des fortes chances d'Eric Garcia (futur joueur du Barça) et de Pedri de disputer l'Euro, ainsi que de la blessure de Sergio Ramos qui pourrait manquer le Clasico.

AS : « La Coupe la plus difficile »

Choix surprise de AS à sa Une. Le média madrilène titre sur la finale de la Coupe du Roi qui opposera l'Athletic Bilbao à la Real Sociedad. Le cas Haaland fait aussi parler. « Haaland prend le pont aérien », titre AS en appel de Une concernant la double réunion avec le Barça et le Real. « Madrid a confiance en sa bonne relation avec le Borussia Dortmund et l'influence d'Odegaard », écrit le quotidien pro-Real. La future élection présidentielle du club et la blessure de Ramos sont aussi à l'affiche.

Marca : « Real – Barça, ils se battent déjà pour Haaland »

A l'instar de tous les autres quotidiens ibériques, Marca ne manque pas la visite espagnole du clan Haaland mais dans un ton plus neutre. « Malgré la difficulté du coût de l'opération, il reste un message : il est sur le marché ». La finale de la Coupe d'Espagne et Ramos sont aussi au menu...