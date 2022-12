FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Laporta et Busquets se lâchent, Modric a une touche !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MARCA : « Le virus du chameau frappe le Mondial »

Comme L’Équipe, Marca s’inquiète du « virus du chameau » qui frappe l’équipe de France au Mondial. Si plusieurs Bleus sont touchés, Didier Deschamps pourra a priori s’appuyer sur l’ossature de son équipe de départ pour la grande finale contre l’Argentine (16h). Le Portugal veut José Mourinho pour remplacer Fernando Santos.

SPORT : « Fin de cycle »

Comme déjà évoqué hier, Sergio Busquets a pris sa retraite internationale après 143 matches et 15 ans de bons et loyaux services avec la Roja. « Cela a été un honneur de pouvoir représenter mon pays, a-t-il affirmé. Il est temps que je laisse la place à la relève. »

MUNDO DEPORTIVO : « Bleu Grana »

Comme Sport, Mundo Deportivo évoque la complicité qui unit Ousmane Dembélé à Lionel Messi depuis leur passage commun au FC Barcelone. Joan Laporta, à Madrid avec Florentino Pérez, s’est lâché : « La Super League n’est pas morte, elle est toujours en vie, très en vie ! »

AS : « Ce fut un honneur »

As reprend les morts forts de Busquets pour sa retraite internationale. Luka Modric, lui, n’a pas encore clarifié son avenir avec la Croatie. Courtisé en MLS, il aimerait prolonger au Real Madrid et peut devenir le premier joueur de champ de 37 ans ou plus à disputer 7 matches lors d’un même Mondial. Seuls les gardiens Dino Zoff (1982) et Peter Shilton (1990) l’ont fait.