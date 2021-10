FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : le Barça lâche Haaland, Leonardo trouve écho pour Mbappé

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Marca : « Nous voulons cette coupe »

Marca insiste sur l'importance de cette finale de Ligue des Nations face à la France, huit ans après la dernière finale de la Roja et pour sa première tentative dans cette compétition. L'Espagne attend aussi des nouvelles de Ferran Torres, incertain pour le choc. Il est aussi question de l'interview de Messi à France Football et de sa phrase sans équivoque : « J'avais décidé de finir ma carrière au Barça ». La Pulga a ainsi appuyé sur le fait que son départ n'était pas de sa propre initiative.

AS : « Equipe vs Galactiques »

AS sort de son côté la version du David contre Goliath entre l'Espagne de Luis Enrique emmenée par une « bande de jeunes » face aux stars françaises Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L'interview de Messi a aussi éclairage en Une. Encore avec une phrase du sextuple Ballon d'Or sur son départ forcé.

?ᅡᄀBuenas noches!

?￯ᄌマEsta es nuestra #PortadAS de mañana, 10 de octubre

⚽Equipazo vs Galácticos pic.twitter.com/x8Z6WiJbGl — Diario AS (@diarioas) October 9, 2021

Mundo Deportivo : « Défi mondial »

En Catalogne, on titre aussi sur le choc France – Espagne en plaçant aussi la Roja outsider en s'appuyant sur les mots de Luis Enrique (« La France est la meilleure équipe de la planète au niveau individuel mais on va les jouer face à face »). « MD » arrive aussi avec son entretien exclusif du vice-président du Barça Rafael Yuste qui explique que « Koeman et Laporta ont un accord », ne ferme pas la porte à un recrutement en janvier mais aussi sort les Blaugranas de la course à Erling Haaland : « Je ne le vois pas maintenant ». « L'administration précédente n'a fait qu'acheter des joueurs sans savoir s'ils pouvaient les payer et ils n'ont fait qu'augmenter la dette ».

SPORT : « Je t'attends ici »

Comme tous ses confrères, Sport titre sur la finale de Ligue des Nations et le titre attendu par l'Espagne face à l'actuel champion du Monde. Le média catalan milite encore pour un 7e Ballon d'Or à Messi et revient sur les mots de Leonardo qui réclame des sanctions à l'encontre du Real Madrid pour Mbappé. Quand on peut taper sur les Merengue, on ne s'en prive pas en Catalogne...

#PortadaSPORT ?



? Aquí te espero



? La Roja aspira a levantar la UEFA Nations Leaguehttps://t.co/gh9irXjzdG — Diario SPORT (@sport) October 9, 2021