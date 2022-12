FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : les deux clubs s'arrachent la dernière pépite de Valence !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Toujours à l'affût des talents les plus doués du football espagnol, le FC Barcelone et le Real Madrid sont rentrés en bataille pour une nouvelle pépite. En effet, si l'on en croit Mundo Deportivo, le Barça pour sa Masia comme le Real pour sa Castilla travailleraient sur le dossier de Javi Guerra (19 ans), l'un des jeunes milieux les plus en vue du FC Valence.

C'est la guerre pour Javi Guerra !

Si le dossier fait l'objet d'une grosse bataille aujourd'hui, c'est que Guerra se présente comme un super coup... en fin de contrat l'été prochain. Du côté du club Ché, on fait tout son possible pour prolonger la promesse mais les intérêts de plus en plus marqués des Merengue et des Blaugranas compliquent assurément la donne...

Sur ce dossier, Joan Laporta a un petit avantage : il connait très bien l'agence qui représente les intérêts de Javi Guerra puisqu'il s'agit de la même que celle de deux pépites catalanes : Ez Abde et Iñaki Peña.