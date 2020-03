FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : rien de sérieux avec Martinez ?

true

Moteur de l’Inter Milan d’Antonio Conte, Lautaro Martinez (22 ans) est ciblé par le FC Barcelone et le Real Madrid. L’attaquant argentin vit plutôt bien ces intérêts prestigieux.

Josep Maria Bartomeu avait des choses à dire lundi. Au-delà de sa réponse sur le salaire des joueurs, fortement diminué avec leur accord en raison de la crise liée au coronavirus, le président du FC Barcelone reste ambitieux pour le mercato. Notamment, sans les citer, avec Neymar et Lautaro Martinez dont il sait être prisés par Lionel Messi.

« Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu’il jugera appropriées, soutient Bartomeu. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde. » Alberto Yaque, agent de ce même Martinez, est sorti du silence pour faire le point sur la situation de l’attaquant de l’Inter Milan.

« On dit que le Real Madrid et Barcelone le veulent, mais ça n’a aucun effet sur lui. Certains n’en dormiraient pas la nuit, mais lui il ne m’appelle pas pour savoir si tout ce qui se dit est vrai ou faux. Il ne pense qu’au présent et à travailler, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Italia. Nous avons parlé avec beaucoup de personnes, mais il n’y a rien de formel ou de sérieux. Je n’ai pas eu d’appel de directeur sportifs. C’est un rêve d’être l’un des joueurs les plus demandés sur le marché, mais il n’y a rien de particulier à signaler pour Lautaro. Ses progrès continus ont fait que les meilleurs clubs le suivent. On espère qu’il sera récompensé pour tout ce qu’il fait. »