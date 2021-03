FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : un poids lourd éliminé de la course à Haaland à cause de Raiola ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

L'été prochain, Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) pourrait être l'un des grands animateurs du Mercato. Le cyborg norvégien intéresse de nombreux clubs même si peu ont réellement les moyens de l'attirer.

C'est toujours la guerre entre Raiola et Guardiola

Cité au Real Madrid pour préparer la succession de Karim Benzema, évoqué comme une promesse électorale de l'un des candidats à la présidence du FC Barcelone, l'ancien joueur du RB Salzbourg aiguise aussi quelques appétits en Premier League. « Il y a au maximum dix équipes qui sont en capacité de recruter Erling Haaland, quatre d'entre elles sont anglaises », a lâché l'agent du Scandinave, Mino Raiola à la BBC.

Selon le Daily Mirror ce dimanche, Manchester City en fait bien partie et s'impose comme le principal rival aux Espagnols (avec Manchester United) dans la course à Haaland. Mais comme le rappelle le tabloïd, il y a quand même un gros souci : la présence de Pep Guardiola sur le banc des « skyblue ». En effet, la relation entre le coach espagnol et l'influent Mino Raiola est très mauvaise depuis le passage de Zlatan Ibrahimovic au FC Barcelone. De quoi ruiner les chances de City et de faire les affaires du Real et du Barça ?