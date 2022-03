FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : un intime du clan Haaland calme la rumeur City

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'avenir d'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) suscite toujours autant de spéculation. D'abord annoncé proche du Real Madrid et du FC Barcelone, le Norvégien voit désormais son nom associé de plus en plus régulièrement au Manchester City de Pep Guardiola.

Les tabloïds avaient annoncé un accord Haaland - Manchester City

Allant dans le sens des médias allemands qui font des Citizens le favori à la signature d'Haaland, le Daily Mail a balancé une bombe tard hier soir : selon eux, le Cyborg et son entourage seraient tombés d'accord avec les Skyblues autour de son contrat et il ne resterait désormais plus qu'à finaliser le deal avec le Borussia Dortmund.

Manchester City en pôle ? Il n'en fallait pas plus pour que le journaliste norvégien Jan Aage Fiortoft, proche du clan Haaland et notamment du paternel Alf-Inge, ne sorte du silence sur Twitter. Selon lui, il n'y a « rien de nouveau à rapporter » sur le dossier. Attendu de retour de blessure ce week-end face à l'Arminia Bielefeld, Erling Haaland n'a toujour pas pris la parole concernant son avenir et sa future destination.

There is NOTHING new to report! https://t.co/Dcj3c9zi6i — Jan Aage Fjørtoft ?￯ᄌマ‍? ?￰゚ヌᄡ (@JanAageFjortoft) March 11, 2022