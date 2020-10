FC Barcelone, Real Madrid : Messi est tombé sur un os, Hazard prêt à refaire le bonheur de Zidane

SPORT : « Bartomeu résiste »



SPORT revient sur la non démission du président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, qui a encore trouvé une pirouette pour résister à Lionel Messi et lui demander de faire toute sa carrière au Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Ramos a tiré le maillot en premier »



Mundo Deportivo reste figé sur le Clasico et les polémiques arbitrales. Après avoir interrogé le voisinage de Munuera, le journal catalan est même allé se renseigner auprès du juge de ligne de la rencontre pour savoir ce qui avait été dit dans l’oreille de l’officiel...

AS : « Avec Hazard, sans bouffée d’air »

AS met la pression au Real Madrid. Une semaine après sa défaite surprise à domicile en ouverture de la Ligue des champions contre Donetsk (2-3), la Maison Blanche n’a plus le droit à l’erreur face au Borussia Moënchengladbach. Eden Hazard devrait disputer à cette occasion ses premières minutes depuis le 7 août dernier et offrir un peu d’air à Zinédine Zidane. Lucas Vazquez, lui, est annoncé titulaire au poste de latéral droit.

MARCA : « Une finale avec l’élan du Clasico »

Marca évoque également le rendez-vous capital du Real Madrid en C1 en Allemagne (21h). « Partie à la vie à la mort en Allemagne », ose le quotidien madrilène qui espère voir les Merengue capitaliser sur leur brillant succès lors du Clasico face au FC Barcelone samedi au Camp Nou (3-1).