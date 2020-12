FC Barcelone, Real Madrid : Messi et Benzema au beau milieu d'un champ de mines

MARCA : « Champ de mines »



C’est peu dire que Marca redoute le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions ce midi pour les clubs espagnols encore engagés dans la compétition. Ils sont au nombre de quatre : le FC Séville, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid et enfin le Real Madrid. Seul ce dernier est tête de série.

AS : « Benzema, l’attaquant total »



AS met en avant Karim Benzema, qui a encore été décisif samedi lors du brillant succès du Real Madrid contre l’Atlético Madrid à Valdebebas (2-0). Un seul Merengue a été taclé par les socios après cette belle prestation d’ensemble : Vinicius Junior.

Revista de prensa 14 de diciembre https://t.co/M3bgYcgRqn — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 14, 2020

SPORT : « Seulement Messi »

SPORT revient sur la pénible victoire du FC Barcelone hier au Camp Nou contre Levante (1-0) et rappelle que seul Lionel Messi est capable de faire gagner cette équipe brinquebalante et sauver la tête de Ronald Koeman. « Il a sauvé les meubles et revient à un petit but de Pelé (642 contre 643) au classement des joueurs ayant le plus marqué pour un même club, glisse le journal catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Final heureux »

Mundo Deportivo met également en exergue la seule prestation aboutie de Lionel Messi hier dans les rangs du Barça. Même le changement de système de Koeman n’a rien changé ou presque. Au tirage au sort de la C1, le club préféré du Barça serait le Borussia Dortmund. Et sûrement pas le PSG...