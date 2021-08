FC Barcelone, Real Madrid : Messi prolongé, le duel Mbappé – Haaland relancé... L'Espagne remercie CVC !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

AS : « Injection de millions pour la Liga »

AS ne confirme pas les informations du Financial Times sur le fait que le Real Madrid va dénoncer l'accord Liga – CVC. Au contraire, le média madrilène jubile de l'arrivée de ces 2 700 M€ pour le championnat espagnol qui va permettre au Barça de boucler la prolongation de Messi... et au Real Madrid de revenir en force dans le dossier Erling Haaland (Borussia Dortmund) si le PSG ne vend pas Kylian Mbappé.

Marca : « Nous serons en couverture de Marca, non ? »

Contrepied des autres médias, le quotidien ibérique a répondu à l'appel des navigateurs espagnols Jordi Xammar et Nico Rodriguez, médaillés de bronze à Tokyo hier. Pour autant, le football n'est pas totalement éjecté de l'affiche puisque la « pluie de millions » qui s'abat sur la Liga fait aussi parler, il est aussi question de la rénovation « imminente » de Messi au Barça et du retour de Karim Benzema au Real Madrid.

Mundo Deportivo : « Ete court »

Si les JO gardent une partie de la Une à MD, la défaite du Barça face à Salzbourg (1-2) occupe aussi l'affiche. Malgré les « attaques » de Memphis et un but de Braithwaite, les Blaugranas n'ont pas franchement séduits dans une partie jouée à basse intensité. Il est aussi question du retour de Messi à Barcelone pour y signer et des 250 M€ reçu par le Barça grâce à l'accord Liga – CVC.

SPORT : « Messi ici »

Sans surprise, le média catalan fait ses gros titres avec Lionel Messi assurant que la star allait bien signer au FC Barcelone dans les prochaines heures et que l'accord Liga – CVC allait permettre d'augmenter la limite salariale du Barça de 40 M€ afin d'accueillir Messi. Il est aussi question de la défaite 2-1 en amical face à Salzbourg et du fait que la Liga démarrera avec une jauge de 40% de supporters dans les stades cette saison.

