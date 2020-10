FC Barcelone, Real Madrid : Messi rassure, une recrue signe aujourd'hui au Barça, les Merengue inquiètent

Marca : « Quelle épreuve c'est de rentrer le ballon ! »

Utilisant le personnage de BD Mafalda, le quotidien appuie sur les difficultés offensives du Real Madrid, vainqueur seulement 1-0 face au Real Valladolid.

AS : « Vinicius à la rescousse »

Du côté de AS, il était aussi question du piètre match des Merengue, sauvés du nul par l'entrée en jeu de Vinicius. Le quotidien appuie sur les sauvetages de Thibaut Courtois et la blessure pour un mois d'Eden Hazard. Le média madrilène évoque également le match du soir entre le Celta Vigo et le Barça « Ansu contre Aspas à Vigo », appelle AS qui reprend la phrase de Koeman selon laquelle Léo Messi ne pourra être heureux qu'avec une équipe qui gagne des matches.

Mundo Deportivo : « Dest-in Barça »

Chez MD, il est question de Mercato en priorité avec les photos exclusives de l'arrivée du latéral droit Sergiño Dest (Ajax Amsterdam) en Catalogne. L'international américain sera officialisé aujourd'hui. Il est aussi question du premier test du FC Barcelone à Balaidos ce soir face au Celta Vigo, au tirage de la Ligue des Champions et du Real Madrid « gris » qui s'en sort grâce à Vinicius.

SPORT : « Messi motive le vestiaire »

Enfin Sport fait l'un de ses fameux « confidentiel » sur le vestiaire, assurant que Lionel Messi avait eu des mots très positifs pour réclamer l'unité. Un discours d'ailleurs salué par Ronald Koeman. Sport confirme également la signature de Dest ce jeudi, redoute le tirage de C1 qui peut offrir le Bayern, le PSG ou Liverpool au Barça et évoque le déplacement au Celta. En appel de Une, le quotidien catalan appuie sur la victoire laborieuse du Real : « Le Valladolid régale, la victoire pour Madrid ».