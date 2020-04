FC Barcelone, Real Madrid, PSG : l’ICC annulée, le coronavirus coûte de plus en plus cher…

true

L’International Champions Cup n’aura pas lieu en 2020. Les grands clubs européens vont perdre une nouvelle manne financière.

On s’en doutait mais c’est désormais officiel : la crise sanitaire du coronavirus a provoqué l’annulation pure et simple de la compétition estivale préférée des grands clubs européens : l’International Champions Cup, généralement jouée entre les Etats-Unis et l’Asie. Dans un communiqué publié sur Twitter, les organisateurs ont annoncé la suppression de l’édition 2020.

Entre 6 et 15 M€ de pertes pour les géants européens

Pour l’économie des grands clubs, il s’agit bien évidemment d’un mauvais coup : l’ICC offrant des dotations très généreuses à ses participants. Ainsi, comme le rapporte « AS », le Real Madrid et le FC Barcelone seront les deux principaux perdants. Un an après avoir empoché 12 M€, la Maison blanche prévoyait de repartir avec 15 M€ en 2020 grâce à un Clasico face au Barça organisé à Las Vegas en juillet. Pour les Blaugranas, ce sont 10 M€ qui s’envolent.

Régulièrement invité pour cette compétition, le PSG peut aussi faire grise mine. Sur sa saison 2018-2019, le club de la Capitale avait glané 6 M€ pour quelques matches amicaux de prestige. D’après le « New York Times », relayé par « Foot Mercato », l’organisateur du tournoi, le milliardaire Stephen Ross va perdre quant à lui 95 M€ de revenus. Le coup est rude…