FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Dortmund aurait jeté l'éponge pour Haaland !

Si Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) ne s'est pas encore positionné officiellement sur son avenir, du côté du BvB on a compris que le temps du Norvégien était bel et bien fini dans la Ruhr. En négociations avec le RB Salzbourg pour Karim Adeyemi, Dortmund ne compterait pas s'arrêter à la seule venue du crack allemand pour remplacer le Cyborg.

En effet, comme le rapporte Sky Sport, le Borussia entend réinvestir une partie des 75 M€ qui seront récupérés pour Haaland afin de signer un buteur d'expérience et ce buteur ce serait … Timo Werner (Chelsea, 25 ans).

Désireux de profiter de la situation difficile des Blues et de leur actionnaire majoritaire Roman Abramovich, proche de Vladimir Poutine et donc directement impacté par la crise diplomatique en Ukraine, le Borussia Dortmund aurait tâté le terrain pour faire revenir l'international allemand, transféré de Leipzig en 2020 pour 53 M€. Du côté de Chelsea, la porte des négociations est ouverte. Sur ce dossier, le principal point d'achopement est le salaire anglais de Werner, trop élevé pour le BvB.

Borussia Dortmund are interested in signing #Chelsea forward Timo Werner but concrete negotiations are yet to take place.



[@SkySportDE via @GGFN_]