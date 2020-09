FC Barcelone, Real Madrid : Suarez enflamme l'Atlético, le signal d'alerte de Zidane, Depay zappé par le Barça ?

Marca : « But de l'Atleti »

Ce mardi matin, l'Atlético Madrid fait les gros titres de Marca. Les Colchoneros sont bel et bien proches de boucler la venue de Luis Suarez (FC Barcelone, 33 ans) pour deux ans et Edinson Cavani (qui a rencontré les dirigeants de l'Atlético hier à Paris pour donner ses exigences salariales selon L'Equipe) n'est qu'un plan B. Le club madrilène devrait céder Alvaro Morata à la Juventus pour faire de la place. Le Real Madrid a aussi une petite place en Une dans un dossier « autour du 9 » où Karim Benzema semble plus esseulé que jamais.

AS : « Tremblement de terre Suarez »

Même son de cloche du côté de AS qui titre sur le Pistolero, qui a réclamé sa libération pour rejoindre les Colochoneros. Là aussi, il est question de l'attaque du Real. Si le club ne recrutera pas à ce poste cet été, Zinédine Zidane aurait envoyé quelques signaux d'un besoin à ce poste.

Mundo Deportivo : « Accord Suarez - Atletico »

Une fois n'est pas coutume, les presses madrilènes et catalanes sont raccords autour du dossier Luis Suarez. Le quotidien évoque aussi le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton et son remplacement par Dest (Ajax Amsterdam) ou Emerson (Bétis).

SPORT : « Pouls pour Suarez »

De son côté, SPORT ajoute une subtilité au dossier Luis Suarez, confirmant l'accord de principe avec l'Atletico sur son contrat mais assurant que le Barça ne souhaitait pas le laisser partir gratuitement dans un club rival et allait bloquer sa sortie. Le quotidien fait le point sur les autres sorties : Vidal devrait passer la visite médicale à l'Inter Milan, Semedo est bien d'accord avec Wolves et Molla Wagué rejoint officiellement le PAOK Salonique.

Dans le sens des arrivées, le Barça a 15 jours pour boucler quatre dossiers selon SPORT : Wijnaldum (Liverpool), Eric Garcia (Manchester City), Dest (Ajax Amsterdam) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Pas de Memphis Depay (OL) donc...