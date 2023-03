FC Barcelone – Real Madrid : toutes les Unes de la presse avant le Clasico

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

AS : « Dernière balle »

Côté AS, on a bien conscience que le Clasico de ce dimanche est la dernière chance pour le Real Madrid d'éviter de capituler en Liga. Alors que le Barça est privé de Pedri, Carlo Ancelotti mise sur le retour de Karim Benzema pour croire encore au titre.

?￯ᄌマ Esta es la #PortadAS del 19 de marzo



⚽ Última bala pic.twitter.com/96gt0oY7uK — Diario AS (@diarioas) March 18, 2023

Marca : « Plus qu'une finale »

Paraphrasant la devise du FC Barcelone, Marca lance le Clasico Barça - Real avec un duel Robert Lewandowski – Vinicius Jr. Rappelant qu'il s'agit d'une balle de match pour les Blaugranas en cas de victoire, le quotidien fait le point sur l'état des troupes avant le choc du soir.

Mundo Deportivo : « ça vaut une Liga »

Message clair de MD à l'attention du peuple catalan. Photo de Robert Lewandowski exultant et d'un Karim Benzema grimaçant, le quotidien pro-Barça espère voir les Blaugranas finir le travail et mettre le grand rival à douze points.

SPORT : « Aujourd'hui plus que jamais … Allez le Barça »

Là aussi, on choisit clairement son camp en invitant le FC Barcelone à finir le Real Madrid dans la course au titre et en demandant le soutien total des Socios. Sport insiste sur l'orgueil à avoir après le cas « Negreira » qui a mis à mal « l'honorabilité du club ».

L'Esportiu : « Pas un pas en arrière »

Le seul quotidien en langue catalane prévient les Blaugranas sur sa Une. Il ne veut pas d'une contreperformance contre le Real Madrid pour relancer la Liga alors que le Barça a l'occasion de plier la course au titre.