FC Barcelone, Real Madrid : un nouveau Dani Alves pour Messi, un dossier Hazard pour Zidane

MUNDO DEPORTIVO : « Je veux être comme Alves »

À peine débarqué au FC Barcelone, Sergiño Dest n’a pas manqué de se prosterner devant Lionel Messi et donné des indices sur son modèle : Daniel Alves. De bon augure pour l’attaquant argentin du FC Barcelone, dont le latéral droit brésilien a longtemps été le meilleur pourvoyeur de ballons.

SPORT : Dest veut être le nouvel Alves

Le son de cloche est exactement le même chez SPORT, qui revient sur les propos de Dest lors de sa présentation à la presse ce vendredi. Le journal catalan évoque par ailleurs l’envie d’Ousmane Dembélé de signer à Manchester United et le départ de Jean-Clair à Fulham pour 18 millions d’euros.

MARCA : « Zidane teste ses fonds d'armoire »

Avec la blessure de Dani Carvajal au genou et indisponible pour les deux prochains mois, le Real Madrid est confronté à une absence inattendue. Ce n’est pas pour cela qu’il va recruter pour autant. Marca affirme que Zinédine Zidane piochera dans son effectif et dispose de quatre options au poste de latéral droit : Ferland Mendy, Lucas Vasquez, Alvaro Odriozola et enfin Nacho.

AS : « Dossier Hazard »

La nouvelle blessure d’Eden Hazard a fait tirer la sonnette d’alarme du côté d’AS. Le quotidien madrilène craint que l’attaquant belge soit le copier-coller de Gareth Bale au Real Madrid en raison de son état physique en cristal. L’ancien crack de Chelsea a en effet déjà raté 27 matches avec les Merengue... soit 3 de plus que le total du reste de sa carrière !