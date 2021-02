FC Barcelone, Real Madrid : un nouveau défi avec Messi, CR7 s’éclate, Zidane aura des renforts

AS : « Sans porte-monnaie, centre de formation »



AS fait un jeu de mots à propos après le mercato très calme du Real Madrid. « Sin cartera, cantera », ce qui revient à dire que sans argent, le club espagnol doit trouver des renforts au sein de son propre centre de formation. Zinédine Zidane le sait et a déjà commencé à regarder en ce sens en convoquant les jeunes Chust, Blanco, Arribas et Duro.

MARCA : « 763, record mondial »



Marca s’attarde sur le nouveau record de Cristiano Ronaldo, qui a dépassé Pelé et Bican au rang des meilleurs buteurs de l’Histoire en inscrivant un doublé salvateur contre l’Inter Milan (2-1). Le quotidien madrilène explique que l’arrivée programmée de David Alaba au Real Madrid cet été permettra de couvrir les postes de latéral gauche, stoppeur et milieu défensif.

SPORT : « Coupe de Gala »

SPORT met en avant le choc entre Grenade et le FC Barcelone en quarts de finale de la Coupe du Roi (21h). Pour cette rencontre, Ronald Koeman disposera de toute son armada, fait assez rare pour être signalé cette saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Les devoirs du président »

Mundo Deportivo explique que le prochain président du FC Barcelone aura un premier double premier défi à réussir : s’attaquer au futur de Lionel Messi et Ousmane Dembélé, en fin de contrat respectivement en juin 2021 et 2022.