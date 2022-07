FC Barcelone - Real Madrid : une recrue a fait basculer le premier Clasico de la saison

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Quel match ! Les amoureux de football les plus vaillants en auront eu pour leur argent en mettant leur réveil à 5h du matin afin de regarder au premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone, du côté de Las Vegas, où plus de 61 000 spectateurs étaient au rendez-vous.

Au terme d’une rencontre d’une étonnante intensité au vu de la précocité de la saison, c’est Raphinha qui a tiré les marrons du feu en première période (1-0, 26e). Plus globalement, la recrue brésilienne du Barça s’est montrée à son aise sur le front de l’attaque blaugrana, faisant même déjà oublier Ousmane Dembélé. Robert Lewandowski, lui, était titulaire...

En face, le Real Madrid n’a pourtant pas fait pâle figure mais a été dominée dans l’entrejeu avec les absences de Luka Modric et Toni Kroos. En défense, Antonio Rüdiger a été testé au poste de latéral gauche, laissant l’axe à son compère David Alaba. Gros bémol néanmoins : les Merengue n’ont cadré aucune frappe dans cette rencontre...