FC Barcelone, Real Madrid : Xavi a un plan B à Lewandowski, Ancelotti a un plan contre City

SPORT : « Solution Ansu »

Sport fait savoir qu’Ansu Fati pourrait compter de plus en plus dans les plans de Xavi au FC Barcelone en cette fin de saison... et même en 2022-2023 si Robert Lewandowski ne venait pas en Catalogne. Très motivé, l’attaquant du Barça considère ce sprint final comme une « mini-saison. »

MUNDO DEPORTIVO : « Ils veulent venir

Selon Mundo Deportivo, le FVC Barcelone ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre un latéral de venir poser ses valises en Catalogne au mercato. Marco Alonso et César Azpilicueta sont tous les deux chauds pour y signer cet été. Seul frein : la situation tendue autour de l’avenir de Chelsea.

AS : « Ancelotti a un plan contre City »

Carlo Ancelotti aurait déjà établi un plan au Real Madrid pour éliminer Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions (défaite 3-4 à l’aller). Celui-ci se déroule en 5 points : manquer en premier, maintenir le public en ébullition du début à la fin, redoubler de volume au milieu avec Casemiro, désactiver Rodri et De Bruyne, puis imposer un faux rythme aux Blues.

MARCA : « On peut rêver avec ce Villarreal »

Marca croit dur comme fer à une remontada de Villarreal face à Liverpool en demi-finale retour de cette même C1. Battu à l’aller par les Reds (0-2), le sous-marin jaune reste en grand danger. De son côté, Karim Benzema est étiqueté comme le sauveur du Real Madrid contre les Cityzens.

Operación Remontada en Villarreal, el plan de Ancelotti, los deseos de Marcos Alonso y Azpilicueta por ir al Barça y Ansu Fati como “9” para la temporada 22/23. #Portadas pic.twitter.com/pPkvjPJHs8 — Paco López (@PacoLopezpress) May 3, 2022

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 3 mai 2022. Au menu : le plan de Carlo Ancelotti pour permettre au Real Madrid de se défaire de Manchester City en C1 et le mercato du FC Barcelone cet été avec trois dossiers.

Bastien Aubert

Rédacteur