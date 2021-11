FC Barcelone, Real Madrid : Xavi arrive, Agüero va mieux, le Ballon d’Or promis à Benzema ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MUNDO DEPORTIVO : « J’ai très envie de rentrer à la maison »

Mundo Deportivo a titré son édition du jour avec les mots forts de Xavi sur son envie de revenir au FC Barcelone. Selon Jota Jordi, il ne fait plus aucun doute que ce sera le cas, son baptême du feu étant déjà programmé pour le derby contre l’Espanyol Barcelone. « Xavi sera l’entraîneur du FC Barcelone dès demain », s’est-il avancé dans l’émission El Chiringuito hier soir.

SPORT : « Il faut redonner espoir aux supporters »

Sport titre aussi sur l’arrivée tant attendue de Xavi au FC Barcelone même si Al-Sadd pourrait demander un chèque de 10 millions d’euros pour le laisser filer ! « Il sera présenté lundi à Barcelone », assure José Alvarez. Le grand ami de Sergio Agüero a donné de ses nouvelles : « Il est sorti hier de l’hôpital, a-t-il affirmé dans l’émission El Chiringuito hier soir. Le médecin a dit qu’il allait bien et le Kun est très content. Il y a de l’espoir. »

AS : « Benze1000 »

Le quotidien madrilène rend hommage à Karim Benzema, auteur d’un doublé hier contre le Chakhtior Donetsk (2-1) et surtout du 1000e but du Real Madrid en coupes d’Europe. Son treizième but cette saison – le quatrième en quatre matchs de Ligue des champions et le 75e dans la compétition – sur les 35 inscrits par le Real Madrid... soit plus d’un tiers des réalisations madrilènes ! « Il mérite le Ballon d’Or parce qu’actuellement c’est l’un des attaquants les plus forts du monde», a lâché l’entraîneur du Chakhtior Roberto De Zerbi.

MARCA : « Benzemil et une nuits »

Marca tente un jeu de mots avec Benzema et rend hommage à celui que toute l’Espagne voit déjà comme le futur Ballon d’Or. « L’attaquant tricolore commence à s’entendre à merveille avec Vinicius Junior », observe Marca.

‘Benzemil’ y Xavi abren este jueves las primeras páginas de la prensa deportiva en España. pic.twitter.com/OcR0xlhjCW — Paco López (@PacoLopezpress) November 4, 2021