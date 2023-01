FC Barcelone - Real Madrid : Xavi enterre les Merengue, un manque de respect pour Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MARCA : « Super claque »

Le sacre du FC Barcelone hier en Arabie saoudite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid fera date (3-1). « Cela nous donne la tranquillité d’esprit et la confiance, savoure Xavi. Plus que le résultat, je suis content de la manière. Les joueurs voient ce que nous avons prévu de bien faire, en dominant et en battant Madrid avec une grande autorité. Je suis très content pour les joueurs. Ils ont reçu beaucoup de critiques et la plupart d’entre elles sont injustes. »

MUNDO DEPORTIVO : « Le champion est de retour »

Mundo Deportivo est très fier de la prestation du Barça contre le Real Madrid, qui n’a pas vu le jour pendant 90 minutes. Même Carlo Ancelotti acquiesce : « C’est un moment difficile. Nous savions déjà avant le match que nous n’étions pas à notre meilleur niveau. Nous leur avons donné deux buts. Nous avons fait des erreurs, mais nous reviendrons plus fort. Nous étions juste mauvais. Barcelone a mieux joué et c’est tout. Une humiliation ? On les a battus en Liga, c’est un manque de respect de dire ça. »

SPORT : « Super Champions »

Le FC Barcelone est à la fête après son titre en Supercoupe d’Espagne, premier titre de l’ère vXavi. Au Real Madrid, trois joueurs sont signalés : Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga et Dani Carvajal.

AS : « Le Super Barça de Super Gavi »

Gavi est porté aux nues au lendemain de sa magnifique prestation contre le Real Madrid, face à qui il a été impliqué sur les trois buts des Blaugrana avec une réalisation et deux passes décisives. Le milieu espagnol a mis au supplice la défense merengue et le duo Kroos-Modric.