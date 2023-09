Xavi fait une révélation folle sur le FC Barcelone, Kane se lâche sur Bellingham au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

SPORT : « Joao merveille »

Auteur de deux buts et d’une passe décisive hier soir à Montjuic, Joao Felix a mené le FC Barcelone vers une victoire éclatante contre Antwerp (5-0). « Je suis très satisfait et heureux, a affirmé Xavi. Samedi et aujourd’hui, c’est le meilleur niveau que nous avons montré depuis que je suis ici. Nous nous améliorons sur tout. C’est une fierté de voir cette équipe évoluer mais il faut de la continuité. J’ai la sensation que nous jouons mieux au football, notamment à l’intérieur. Le niveau a augmenté avec Gündogan. »

MUNDO DEPORTIVO : Magicien Felix »

Le « magicien Felix » est encore à la fête chez Mundo Deportivo, très impressionné par son temps d’adaptation hype rapide aux préceptes du jeu blaugrana. Ses prochains pas seront scrutés en Liga.

Presse madrilène

MARCA : « Le gouvernement leur apromis l’amnistie »

Si Marca revient en longueur sur les nouvelles tensions au sein de la sélection féminine espagnole, la parole est donnée à Harry Kane au sujet de Jude Bellingham. « Il impressionne, c’est le futur du Real Madrid. »

AS : « 2024 ? Pourquoi se fixer des limites ? »

Rafael Nadal ne semble pas croire que 2024 sera l’année de la fin de sa carrière. Le monstre sacré du tennis espagnol entend bien prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Une des deux victimes du scandale sexuel au Real Madrid l’affirme : « personne ne me fera me sentir coupable. »

Elogios a João, que disfruta de una vida deportiva diferente en Barcelona. pic.twitter.com/cnc9LBp7sD — Paco López (@PacoLopezpress) September 20, 2023

