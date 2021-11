FC Barcelone, Real Madrid : Xavi fixe sa grosse priorité de l'hiver, un départ se profile au Barça

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « Première finale »

Le choc Grèce – Espagne fait les gros titres de AS qui rappelle l'importance de ce match dans la course au Mondial qatari. La confiance de Luis Enrique est mise en avant. Cafu s'enflamme encore pour Vinicius Jr (Real Madrid) qu'il présente déjà comme l'un des meilleurs joueurs dans la compétition dans un an. Enfin, du côté de Barcelone, il est question de Dani Alves, qui offre ses services, et de Gérard Piqué qui « obéit » à Xavi en annulant une apparition à la télévision et un voyage.

Marca : « La fête »

Comme AS, Marca met en avant le match décisif de la Roja en Grèce. « Seule la victoire en Grèce nous assurerait de jouer la qualificiation au Mondial dimanche contre la Suède », écrit le quotidien qui consacre également ses pages à l'exposition des champions qui aura lieu ce week-end à Séville. Pas de Real ni de Barça en Une.

SPORT : « Le Mondial en jeu »

Tension maximale sur Luis Enrique et l'équipe d'Espagne puisque même Sport délaisse ses Une sur le Barça pour se consacrer à la Roja. Les Blaugranas ne sont toutefois pas très loin puisque le média appuie sur le serrage de vis de Xavi avec ses joueurs et les nombreux retours attendus au sein de l'infirmerie. Il est aussi question de la demande de Ramon Planes à quitter le Barça, de la qualification des féminines pour les quart de finale de la Ligue des Champions et de l'agression à Paris de l'ancienne joueuse du club Kheira Hamraoui.

Mundo Deportivo : « Xavi veut un ailier »

Seul média à reléguer « la finale » Grèce – Espagne au second plan, « MD » appuie sur le Mercato et l'intérêt de Xavi pour la venue d'un ailier sur le mois de janvier. Les profils de Dani Olmo (RB Leipzig) et Ferran Torres (Manchester City) sont évoquées tout comme l'option Sterling (City également). Le fait que Dani Alves offre ses services est aussi en avant. Le média catalan affirme qu'un retour n'est pas exclu totalement. Enfin, cela parle football féminin avec Barça – Hoffenheim (4-0) et l'épisode de l'agression de la joueuse du PSG Hamraoui.