FC Barcelone, Real Madrid : Xavi furax, Ancelotti lance un nouveau 9 contre Leipzig

SPORT : « Quelle peine ! »

Sport a du mal à comprendre la défaite du FC Barcelone hier à Munich face au Bayern, une équipe qui semblait à sa portée malgré le score final (0-2). Les hommes de Xavi ont notamment eu 18 tirs (à 13) et des occasions à la pelle sans jamais concrétiser.

MUNDO DEPORTIVO : « La tête haute »

Frustré par le revers du Barça, Mundo Deportivo préfère retenir le nouveau visage du club espagnol sur la scène européenne; plus conforme à son standing. « La différence entre nous et le Bayern, c'est qu'eux, ils ne pardonnent pas devant le but, ne décolère pas Xavi. Le résultat n'est pas le reflet du match mais c'est la Ligue des champions. Je suis en colère parce que nous aurions dû gagner. Nous avons eu six ou sept occasions franches de marquer. Nous allons apprendre de nos erreurs et continuer à travailler dur. »

MARCA : « L’Espagne n’a pas de fin »

Marca préfère miser sur le parcours de l’Espagne à l’Euro de basket, qui se poursuit après la qualification de la Roja pour sa 11e demi-finale consécutive ! « Les fantômes du FC Barcelone ressuscitent à Munich », ironise le quotidien madrilène pour évoquer la défaite blaugrana d’hier.

AS : « Montée en régime »

As fait aussi la part belle à l’équipe de basket espagnole, qui a pris la mesure de la Finlande hier soir (100-90). Au Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait lancer Rodrygo en 9 contre le RB Leipzig suite à la blessure de Karim Benzema et le test non concluant d’Eden Hazard à ce poste dimanche contre Majorque (4-1).