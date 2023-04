FC Barcelone - Real Madrid : Xavi perd un taulier avant le Clasico, nouveau couac pour Benzema !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Festival avant la grande bataille »

Marca se frotte les mains après la large victoire du Real Madrid contre Valladolid, dimanche en Liga (6-0). Karim Benzema a claqué un triplé en moins de sept minutes mais s’est aussi fait remarquer en refusant de s’exprimer après la rencontre. Ambiance...

MUNDO DEPORTIVO : « Poudrière pour le Clasico »

Mundo Deportivo lance déjà le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mercredi au Camp Nou, en demi-finale retour de la Coupe du Roi (21h). Le journal catalan est formel : Xavi devra se passer des services de Frenkie De Jong, blessé et non rétabli à temps.

SPORT : « Lewandowski prêt pour le Clasico »

Si De Jong devrait donc déclarer forfait face au Real Madrid, ce ne sera pas me cas de Robert Lewandowski. Auteur d’un doublé face à Elche samedi en Liga (4-0), l’attaquant polonais du Barça est remonté à bloc en vue du Clasico.

AS : « Un canon en vue du Barça »

Benzema fait également la Une d’As... qui ne l’avait pourtant pas épargné après le dernier Clasico perdu contre le FC Barcelone en Liga en lui attribuant la note de 0 ! Les envies de Carlo Ancelotti au sujet de son avenir sont aussi évoquées par le quotidien madrilène.