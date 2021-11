FC Barcelone, Real Madrid : Xavi réclame deux recrues, Bale et Hazard partis en janvier ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

MUNDO DEPORTIVO : « Finale avec Ansu »

Le match de Ligue des champions entre le Dynamo Kiev et le FC Barcelone est perçu en Catalogne comme une « finale » en vue des 8es. Par ailleurs, on apprend que le statut de remplaçant d'Eden Hazard pourrait le conduire à un départ au mercato hivernal. Selon Eduardo Inda, la Juventus Turin a déjà demandé le prêt de l'international belge jusqu'à la fin de la saison.

SPORT : « C'est une finale »

Le journal catalan confirme que le match entre le Dynamo Kiev et le FC Barcelone est considéré comme une finale en Catalogne et assure que Xavi sera sur le banc blaugrana lors du derby contre l'Espanyol Barcelone. Selon Eduardo Inda, le technicien espagnol vise déjà deux recrues : Dani Olmo et Jules Koundé.

AS : Champions à la limite »

La blessure de Rodrygo et le mauvais passage de Marco Asensio ouvrent la porte d'une titularisation à Eden Hazard demain soir contre le Chakhtior Donetsk en Ligue des champions.

MARCA : « Ce qu'il manquait : une finale »

Le choc de C1 du Barça est décidément dans toutes les têtes, même du côté de Madrid. Selon Eduardo Inda, le Real Madrid est disposé à ce que Gareth Bale parte au mercato hivernal s'il en fait la demande.

Revista de prensa del 2 de noviembre https://t.co/f93F6OLEKN — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 2, 2021