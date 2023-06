FC Barcelone, Real Madrid : Xavi va se venger du couac Messi, coup de frein pour Kane au Real !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

MARCA : Bienvenue Bellingham » Annoncée hier en grande pompe, l’arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid fait déjà les gros titres de la presse madrilène. Le club espagnol a bouclé la signature du milieu anglais pour 133 millions d’euros, bonus compris. AS : « Bienvenu » Bellingham a signé pour les six prochaines saisons au Real Madrid. De son côté, la Casa Blanca freine l’arrivée d’Harry Kane cet été. Son âge (29 ans) et son prix (115 millions d’euros) feraient peur à Florentino Pérez.

Presse catalane

SPORT : « Je pars à Miami »

La décision de Lionel Messi de signer à l’Inter Miami au lieu du FC Barcelone est une onde de choc en Catalogne, où Xavi acceptera de se renforce à deux ou trois postes tant que Joshua Kimmich et Ilkay Gundogan arrivent. « Il faut prioriser les recrues si le club a des problèmes financiers. Et le premier, c'est le pivot et le second c'est un générateur de jeu. Le reste on verra jusqu'où on ira », a-t-il déclaré.

MUNDO DEPORTIVO : « Je m’en vais à Miami »

Le départ de Messi pour Miami passe décidément très mal à Barcelone, où le sacre de West Ham en Ligue Europa Conférence hier contre la Fiorentina est salué à sa juste valeur (2-1).

Bellingham y Messi se reparten las portadas este jueves. El argentino habla desde París con “Mundo Deportivo” y “Sport”, rotativo que destaca estas declaraciones como exclusiva mundial. pic.twitter.com/4OFPuXq9Cy — Paco López (@PacoLopezpress) June 8, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Voici venue l’heure de la revue de presse en date du jeudi 8 juin 2023. Au menu du jour : les priorités de Xavi en vue du mercato du FC Barcelone et les suites du dossier Harry Kane au Real Madrid. Avec un gros coup de frein.

Bastien Aubert

Rédacteur