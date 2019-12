FC Barcelone – Real Madrid : Zidane a « plusieurs armes » à opposer à Messi

true

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane était présent en conférence de presse à la veille du Clasico contre le FC Barcelone au Camp Nou (20h).

Le Clasico tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu demain au Camp Nou (20h). Zinédine Zidane l’a lancé officiellement ce matin en conférence de presse en balayant une quelconque crainte de Lionel Messi.

« Nous savons qu’il y a Lionel Messi en face »

« Mon état d’esprit est complètement tourné sur ce match. On sait qu’on va affronter un adversaire qui fait une bonne saison, j’espère juste qu’on va avoir un bon match de football, a-t-il expliqué devant les médias. On joue un match, à 11 contre 11, plus les remplaçants. Nous savons que c’est une super équipe. Nous savons qu’il y a Lionel Messi en face. Nous aussi nous avons plusieurs armes, on veut faire un bon match. Nous sommes contents de pouvoir jouer un Clasico. Tu vis pour jouer ce genre de matches. »

L’entraîneur du Real Madrid n’a toutefois pas trop voulu en dire sur le plan qu’il compte mettre en place pour contrer Messi. « L’importance de la possession, il n’y aura pas que ça, a-t-il embrayé. Ce que nous devons faire, c’est montrer notre meilleur visage. C’est ce que l’on va essayer de faire. Et pas seulement avec le ballon. »