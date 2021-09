FC Barcelone, Real : Messi couronné roi, Camavinga et Griezmann attendus au tournant à Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Retour à la maison »

AS titre sur le retour du Real Madrid dans son antre de Santiago Bernabeu, 560 jours après son dernier match dans l'enceinte et alors que les travaux ne permettent la présence que de 25 000 spectateurs. Pour rappel, l'inauguration du nouvel écrin est prévu pour le 14 décembre 2022. Il est aussi question de la signature de Radamel Falcao à Madrid... mais du côté du Rayo Vallecano.

Marca : « Prêt pour l'action »

De son côté, l'autre grand quotidien de Madrid titre sur les débuts possibles d'Eduardo Camavinga lors de Real Madrid – Celta Vigo. Selon le média, Carlo Ancelotti pourrait donner directement des minutes à l'ancien Rennais. « Son grand défi : se faire une place face à la « tyrannie » de Casemiro, Kroos et Modric », écrit Marca, qui fait également ses gros titres sur Antoine Griezmann, attendu titulaire à l'Atletico, et sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester (qui devrait jouer face à Newcastle ce samedi).

SPORT : « Le maillot du Barça 2022-23 »

Si la saison vient à peine de démarrer, le quotidien catalan est déjà dans le futur et dévoile en exclusivité le prochain maillot du FC Barcelone. Il est aussi question du bilan des six mois de Joan Laporta et de l'exploit de Lionel Messi, devenu dans la nuit de jeudi à vendredi le roi des buteurs sud-américains en sélection, détronant Pelé avec son triplé contre la Bolivie.

Mundo Deportivo : « Rapport Dani Olmo »

Dans son édition du jour, « MD » revient plus longuement sur la rumeur Dani Olmo (RB Leipzig) déjà annoncé comme la recrue prioritaire du FC Barcelone à l'été 2022. Comme Sport, l'autre média catalan salue le record du « roi Messi » en partage de couverture. Il est aussi question de la première de CR7 à Manchester United qui aura lieu ce jour ainsi que de la charge de Ceferin contre le Real, le Barça et la Juve dans la presse allemande...