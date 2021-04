FC Barcelone : scandale arbitral pour le Barça, Messi monte en pression avant le Clasico

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Un but de Liga »

Mundo Deportivo se délecte du but salvateur d’Ousmane Dembélé hier contre Valladolid dans le temps additionnel (1-0) et estime qu’il ressemble déjà au but du titre ! Avec ce succès, le FC Barcelone n’est plus qu’à un point de l’Atlético Madrid.

SPORT : « Un but pour le championnat »

SPORT adopte la même ligne que son concurrent concernant Dembélé. Le journal catalan met aussi le rôle de Lionel Messi, qui a harangué ses troupes dans le tunnel menant au vestiaire. « C’est comme ça que ça doit se passer », a-t-il affirmé au collectif blaugrana. Ce même Messi a été agacé par l’arbitre, persuadé qu’il voulait lui donner un carton jaune pour le priver du Clasico de samedi (21h). « Il a tellement envie de me donner ce carton… pfff c’est incroyable », a-t-il lâché...

AS : « Deux colosses »

AS mise tout sur le quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (21h). Karim Benzema pourrait à ce titre battre un nouveau record, lui qui n’a jamais marqué dans huit rencontres consécutives toutes compétitions confondues.

MARCA : « La C1 exige de la grandeur »

​Marca met la pression au Real Madrid avant le choc contre Liverpool en rappelant aux Merengue leur capacité à savoir hausser leur niveau de jeu dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Le quotidien madrilène, tout comme AS et « flou arbitral », parle de « cadeaux arbitraux » lors du succès du Barça contre Valladolid. Un penalty aurait ainsi été oublié pour une main de Jordi Alba dans sa surface quand le carton rouge d’Oscar Plano (79e) semble litigieux...